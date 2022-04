Guerre en Ukraine : Europol déploie des équipes aux frontières pour lutter contre le passage de criminels

L'agence européenne de police Europol a indiqué vendredi avoir déployé des équipes à la frontière avec l'Ukraine dans les pays voisins pour lutter contre le passage de criminels et de "terroristes" qui tentent d'entrer dans l'UE avec le flux de réfugiés.

"Afin de protéger l'Union européenne et les réfugiés ukrainiens contre les menaces criminelles, Europol a déployé des équipes opérationnelles au front dans les pays européens voisins de l'Ukraine", a déclaré l'agence dans un communiqué.

A la demande de ces pays, Europol dispose désormais d'agents en Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Moldavie, et prochainement en Hongrie.

Assister les autorités

Ces équipes, composées de spécialistes d'Europol et d'officiers extérieurs à l'agence, assistent les autorités nationales dans le cadre de contrôles de sécurité secondaires et d'enquêtes aux frontières extérieures européennes.

Elles sont là pour recueillir des informations sur le terrain et "identifier les criminels et les terroristes qui tentent d'entrer dans l'UE dans le flux de réfugiés et d'exploiter la situation", a expliqué Europol."Ces contrôles de sécurité secondaires sont un outil important pour gérer l'afflux massif de réfugiés fuyant l'Ukraine", a poursuivi l'agence.