Guerre en Ukraine et stratégie : pour Joseph Henrotin, "les villes risquent de devenir la monnaie d’échange"

Le gouvernement ukrainien estime que plus de 4300 soldats russes sont morts depuis le début des combats. Le Pentagone a d’autres chiffres, il parle de 2000 à 4000 morts côté russe, là où Moscou fait état de 500 tués seulement dans ses rangs. Mais comment font-ils, ces Ukrainiens, pour faire autant de dégâts dans l’armée russe ? Pour Joseph Henrotin : "vous avez une combinaison qui se joue entre, d’une part, les territoriaux qui occupent une bonne partie du territoire, y compris là où les Russes sont déjà passés et là où on voit les zones rouges sur les cartes. Tout cela est articulé finalement avec la manœuvre des grandes unités ukrainiennes". Et puis, selon lui, "il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c’est que, notamment au nord de Kiev, vous vous retrouvez avec des forces qui sont bloquées, sans carburant et sachant qu’il fait moins 20 degrés. Donc, passer la nuit dans un char à moins 20 degrés, sans carburant, et donc sans chauffage, c’est évidemment problématique et potentiellement mortel".

L’Ukraine communique sur les pertes russes, on n’a finalement aucune idée des pertes réelles ukrainiennes

"On se retrouve finalement dans une situation malheureusement assez classique, où vous avez toute une combinaison de facteurs qui rentrent en ligne de compte, avec néanmoins un bémol, c’est que si effectivement l’Ukraine communique sur les pertes russes, on n’a finalement aucune idée des pertes réelles ukrainiennes. L’Ukraine communique extrêmement peu sur ses pertes. On sait qu’il y en a, on voit quelques photos de blindés détruits, etc., mais on n’a pas d’idée véritablement précise. Mais en l’occurrence, effectivement, les Russes, même s’ils consolident leurs positions, même s’ils font des progrès réels tous les jours en direction de Kiev et, d’une manière générale, dans l’encerclement des grandes villes, clairement, ils sont à la peine. La logique qui voudrait que les Russes, finalement, se positionnent dans les grandes villes de manière à leur mettre l’artillerie sur la tempe, si je puis m’exprimer ainsi, de manière à être en position de force en matière de négociation, va dépendre des approvisionnements logistiques en munitions extrêmement problématiques, et en l’occurrence de la capacité des territoriaux à interdire ces déploiements de munitions".

