Pour ces femmes, il y a de l’inquiétude quant à l’avenir mais la maternité leur a donné une soif de vie et d’espoir bien perceptibles.

"Je veux que mon enfant vive dans un beau et brillant pays. J’ai toujours été heureuse d’être en Ukraine. Certains ne sont pas satisfaits du niveau de vie. Dans mon pays, tout me plaît. Je ne veux pas aller dans un autre pays", explique cette autre mère.

Et d’ajouter, "J’ai eu une opération chirurgicale planifiée. C’est arrivé entre deux frappes aériennes. Je serais morte si j’avais été dans les tranchées. Je ne pouvais tout simplement pas accoucher sans assistance médicale. Bien sûr, je suis une maman et je suis inquiète. Mais je suis une personne religieuse et je crois qu'ici c’est un lieu saint. L’Ukraine est également un lieu saint. La mère de Dieu nous protège. Dieu nous donne des forces et aussi à notre armée. Dieu nous protège. "