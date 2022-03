Guerre en Ukraine : Et si Poutine gagnait la Guerre ?

Jusqu'où ira Vladimir Poutine ? Et jusqu'où les capitales occidentales doivent-elles le laisser aller ? A propos des négociations, certains observateurs parlent d'enfumage des occidentaux. De part et d'autre, on affirme que des avancées et des pas significatifs sont faits. Mais on doute. La Russie veut-elle vraiment arriver à un compromis ?

Comme le disait le président américain : "Le président russe dit être frustré en ce moment. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il aucun objectif politique durable."

Et si Poutine gagnait la guerre, quelle pourrait être la situation sur le terrain d'ici quelques jours ? Nous allons l'envisager avec Michael Lambert, analyste au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)