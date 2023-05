Guerre en Ukraine et sanctions : la Chambre soutient l’interdiction d’importation des diamants russes

Jusqu’à présent, le diamant n’a pas été inclus dans les paquets de sanctions européennes. Mais un nouveau train de mesures -le onzième — est en préparation. Par le biais de l’UE, la Belgique s’est engagée dans l’élaboration au sein du G7 d’un système de traçabilité des diamants, comme elle l’avait déjà fait pour les diamants du sang. Le mécanisme serait toutefois mis en œuvre de façon graduelle vu sa complexité, a averti un diplomate il y a deux semaines. Les écologistes et Vooruit ont déposé des textes sur le sujet au mois de février. Moyennant de nombreux amendements, ceux-ci ont reçu le feu vert de la Chambre. "Peu de gens comprenaient pourquoi les diamants russes n’étaient pas frappés de sanctions comme d’autres matières", a expliqué l’un des auteurs de la résolution, Samuel Cogolati (Ecolo-Groen). A ses yeux, il conviendra toutefois d’aller plus loin et d’inclure à l’avenir également l’uranium venant de Russie et qui sert pour la production d’énergie nucléaire.