Guerre en Ukraine et rapport "alarmant" : l’OSCE s’inquiète fortement des "camps de filtration" russes installés en Ukraine

Les Ukrainiens évacués des villes assiégées, comme le port stratégique de Marioupol, ou ceux qui quittent des territoires occupés par les troupes russes sont obligés de transiter par ces centres. "Leurs données personnelles y sont enregistrées, leurs empreintes digitales relevées et leurs documents d’identité copiés", détaille le rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Ces personnes sont séparées des autres et souvent disparaissent purement et simplement

L’objectif est apparemment de déterminer si les personnes ont combattu du côté ukrainien ou ont des connexions avec le régiment Azov ou les autorités ukrainiennes.

"Si c’est le cas, ces personnes sont séparées des autres et souvent disparaissent purement et simplement", soulignent les experts, dont deux se sont rendus en Ukraine en juin pour compléter leurs travaux rédigés sur la base de multiples sources. "Certains sont transférés" dans les territoires séparatistes autoproclamés de Lougansk et de Donetsk, "où ils sont détenus ou même tués", ajoute-t-il, "une pratique suggérant que la Russie utilise ces deux entités pour contourner ses obligations internationales".