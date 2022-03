Guerre en Ukraine et prix de l’énergie : "En matière de sécurité d’approvisionnement, tout est assuré"

Ce lundi avait lieu une réunion en urgence des ministres européens de l’Énergie. Il faut dire que la guerre en Ukraine aggrave une nouvelle fois la crise énergétique. Alors, faut-il s’inquiéter de cette nouvelle envolée des prix ? La Belgique doit-elle revoir sa stratégie énergétique ?

Lors de cette réunion, la ministre fédérale de l’énergie Tinne Van der Straeten plaidait pour le plafonnement du prix du gaz au niveau européen.

"La Belgique a plaidé pour un gel temporaire du prix du gaz", confirme la ministre. "Mais d’autres pays comme la Grèce sont également en faveur d’une régulation des prix."

Le monde a changé, il y a une guerre aujourd’hui

L’enjeu était donc de se mettre d’accord sur un coût maximum avant que les prix n’augmentent à nouveau. Mais est-ce vraiment réaliste alors qu'ils n’ont cessé d’augmenter, même avant l’invasion de l’Ukraine ?

"Le monde a changé, il y a une guerre aujourd’hui", insiste la ministre. "On doit donc faire appel à des mesures extraordinaires, qu’on ne pouvait pas imaginer il y a quelques mois. Maintenant on est dans cette situation et il faut réagir."

L’approvisionnement

A noter que notre pays a une dépendance limitée au gaz russe : elle s’élève à 6%. Mais puisque tout est lié, le gaz qui ne nous vient pas de Russie provient d’autres pays européens, eux-mêmes dépendants de la Russie. Alors que ferons-nous si les Russes décident de fermer le robinet du gaz ?