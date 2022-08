Les plus importantes marges se trouvent en mer Noire. La moisson s’annonce extraordinaire en Russie, avec une production record estimée à 95 millions de tonnes par Agritel (88 millions de tonnes selon le dernier rapport du ministère américain de l’Agriculture), et des exportations potentielles de 42 millions de tonnes.

"Pour la première fois de l’histoire, la Russie dispose de plus de 100 millions de tonnes de blé, production et stocks confondus", relève Nathan Cordier, qui souligne que les exportateurs de la mer Noire (Russie, Ukraine et Kazakhstan) représentent à eux seuls "40% des stocks" des principaux exportateurs mondiaux de blé.

La production de blé des cinq grands exportateurs hors mer Noire (UE, Canada, Australie, Etats-Unis et Argentine) "ne leur permettra pas de couvrir une défaillance de l’Ukraine ou de la Russie", souligne l’analyste.