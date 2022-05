Guerre en Ukraine et énergie : suspension d'approvisionnement, paiement en roubles, le coup de poker du Kremlin (analyse)

Un coup de semonce donc de la part de la Russie ? Oui, car il faut rappeler la dépendance de l’Europe au gaz Russe. Il représente 45% de ses importations. Le niveau de dépendance est cependant différent entre pays européens. La Russie envoie donc un message politique très clair. Adel El Gamal explique : "C’est une façon de dire " c’est possible, on est prêt à le faire ". Et si cette mise en garde a relativement peu de conséquences sur la Pologne et la Bulgarie, il y aurait des conséquences dramatiques pour des pays beaucoup plus dépendants à ces importations. Je pense à l’Allemagne. C’est faire monter la pression, introduire un certain niveau de panique, de la tension dans la relation. C’est également une façon d’introduire une tension supplémentaire dans le front solidaire et uni de l’Union européenne aujourd’hui ".