Guerre en Ukraine et énergie : le patron de BASF opposé à un embargo sur le gaz russe

Le groupe mise entre-temps sur les hausses de prix pour compenser sa facture énergétique élevée. "Les clients ne trouvent pas ça drôle, mais ils vont payer", a-t-il assuré.

BASF a fait état vendredi de profits en forte baisse au premier trimestre, plombé par la guerre en Ukraine et l’abandon du projet de gazoduc Nord Stream 2, malgré de solides résultats opérationnels, portés par une demande et des prix plus élevés.

L’entreprise a dégagé, entre janvier et mars, un bénéfice net de 1,2 milliard d’euros, en baisse de 28,9% sur un an, en raison de "la guerre en Ukraine et de ses conséquences politiques", a détaillé BASF dans un communiqué.