Guerre en Ukraine et énergie : comment se passer du gaz russe ?

La bonne nouvelle, c’est que l’Europe a des leviers sous la main. Comme des alternatives gazières. Notamment en Algérie ou en Azerbaïdjan. "Ça ne fera pas de miracles en termes de volume, mais c’est un début. Ensuite, viser le gaz naturel liquéfié, par exemple américain, et augmenter nos propres productions de biogaz, de biométhane européen. Idem, ça ne fera pas de miracles, mais c’est un deuxième bon début. Et encore, refrain connu, sans miracle là non plus, réduire la demande en gaz, donc chauffer moins, isoler plus, isoler encore et encore le bâti existant, et électrifier aussi ce qui demandait du gaz jusqu’ici et accélérer plein pot sur les renouvelables" détaille Maxime Paquay.