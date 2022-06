Guerre en Ukraine et embargo : De Croo réfute tout "chantage" des enclavés, la Slovaquie vise mi-2025

Dans leurs cas, "il n'y a pas d'alternative à court terme" à l'approvisionnement en pétrole russe. À la question du délai (jusqu'à présent indéfini), le Premier ministre a entre autres répondu en faisant référence à un entretien du Premier slovaque, relayé par le Financial Times.

"Si nous en avions la capacité, nous nous déconnecterions (du pétrole russe, NDLR) immédiatement", y indique Eduard Heger.

Les raffineries du pays n'ont actuellement pas la capacité de traiter un autre pétrole (plus léger que le brut russe) et les adaptations nécessitent du temps et des investissements, de même qu'une augmentation de capacité de l'oléoduc Adria, qui vient de Croatie. Selon le Premier ministre slovaque, son pays sera prêt "d'ici la mi-2025" à se couper de l'oléoduc Droujba et donc du pétrole russe.

"J'imagine que ce sera comparable pour les autres" pays exemptés, a indiqué Alexander De Croo.