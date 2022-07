Guerre en Ukraine et diplomatie : Blinken se rendra en Afrique (RDC, Rwanda…) en août pour contrecarrer l’influence russe

Antony Blinken aura pour but de montrer "aux pays africains qu’ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de notre époque, de la promotion d’un système international ouvert et stable à la lutte contre les effets du changement climatique, l’insécurité alimentaire et les pandémies mondiales", a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.

A lire aussi : Guerre en Ukraine : Sergeï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé au Congo-Brazzaville, pays "neutre"

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, se rendra de son côté le mois prochain au Ghana et en Ouganda alors que la directrice de l’agence américaine d’aide au développement (USAID), Samantha Power, a achevé récemment un déplacement au Kenya, allié de longue date des Etats-Unis, et en Somalie.

Ces efforts diplomatiques surviennent à l’heure où le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a entrepris son propre tour d’Afrique où il a blâmé les sanctions occidentales pour la flambée des prix des denrées alimentaires, une hypothèse rejetée par Washington.