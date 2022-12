Guerre en Ukraine et "désukrainisation" : comment la Russie déporte des enfants et des civils ukrainiens

Laura Mills, autrice du rapport d’Amnesty (qui se base sur les témoignages d’enfants qui ont pu quitter la Russie ou les territoires occupés, ou de leurs proches), précise que les cas, où un enfant est séparé de ses parents, existent mais sont plus rares. La plupart des enfants déportés sont des orphelins, ou des enfants non accompagnés. Beaucoup viennent d’institutions où ils ont été placés, non parce qu’ils n’avaient plus de parents, mais parce que leurs familles n’étaient pas en mesure de s’occuper d’eux.

"Même s’ils sont orphelins, il y a des chances qu’ils aient encore de la famille en Ukraine, et même s’ils n’en ont pas, ils devraient d’abord pouvoir trouver une famille d’accueil dans leur pays. C’est ce que préconise la convention relative aux droits de l’enfant."

Elle rappelle par ailleurs que, dans de nombreux cas, les personnes qui ont fait l’objet de transferts forcés se trouvaient dans des zones sécurisées, où elles n’étaient pas ou plus en danger. Il ne s’agissait donc pas de les sauver.