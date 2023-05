"Les agriculteurs sont souvent confrontés à un choix impossible", a déploré de Kiev via un lien vidéo Andrew Duncan, le chef de l'unité du CICR dans la capitale ukrainienne s'occupant de la contamination par les armes, devant la presse à Genève. "Au quotidien, ils doivent décider s'ils veulent risquer leur vie pour cultiver leurs terres ou risquer de perdre leurs revenus et les moyens financiers de subvenir aux besoins de leur famille". Andrew Duncan a noté que la contamination par ces armes se poursuivait à un rythme plus élevé que celui auquel elles pourraient être éliminées.