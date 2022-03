Guerre en Ukraine : environ 200.000 réfugiés ukrainiens attendus en Belgique, selon Sammy Mahdi

Les autorités, conscientes des limites du bâtiment de l’ancien hôpital Bordet, se sont mises à la recherche d’un nouveau lieu, plus grand, pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Le site de l'ancien hôpital Bordet avait été aménagé pour désengorger le Petit-Château qui connaissait déjà un afflux de candidats à l'asile avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. "On a pu soulager un peu le Petit-Château pour qu'il y ait moins de monde devant, il faut maintenant qu'à Bordet ne se reproduise pas ces nombreuses files, raison pour laquelle nous allons déménager", explique Philippe Close (PS), le bourgmestre pour Bruxelles. Le nouveau lieu désigné pour l'accueil des réfugiés ukrainiens devait non seulement être grand, mais aussi répondre à différentes normes de sécurité, en matière d’incendie, par exemple.

Finalement, la ville de Bruxelles a proposé que cet accueil se fasse dans l’un des palais du Heysel. Un palais, en principe le 8, sera mis à disposition pour l’enregistrement des réfugiés ukrainiens. Cette solution permettra d’absorber plus de monde, d'enregistrer plus de monde. "A l'instar de ce qu'on avait fait avec la campagne de vaccination, en ayant le plus grand centre de vaccination du pays, on va avoir le grand centre d'enregistrement pour que tous les Ukrainiens sachent exactement où s'inscrire", explique Philippe Close (PS). "Et surtout qu'ils puissent attendre à l'abri", ajoute le bourgmestre.

Ce nouveau lieu d'accueil pour les réfugiés ukrainiens devrait être opérationnel dans les prochains jours.