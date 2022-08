Guerre en Ukraine : entre les bombes à Mykolaïv, le théâtre revit dans un abri sous-terrain

C’est l’agitation des jours de première au théâtre d’art dramatique de Mykolaïv, en Ukraine : on y a rejoué jeudi pour la première fois depuis le début de la guerre, dans un abri sous-terrain, pour échapper aux bombes qui touchent la ville quotidiennement.

Accueillant les spectateurs, faisant visiter les locaux et s’assurant des derniers détails techniques, le directeur artistique Artiom Svytsoun, 41 ans, est au four et au moulin. C’est lui qui a œuvré pour que rouvre le théâtre.

Grâce à un fonds d’aide européen, son équipe a eu deux mois pour transformer un abri, situé quatre mètres sous le sol, en une petite salle de 35 places aux murs blancs irréguliers recouverts d’une fresque rappelant le théâtre antique.

"Nous avons besoin de ce lieu pour combattre nous aussi sur le front culturel", raconte-t-il sur la minuscule scène, capable d’accueillir seulement une poignée d’acteurs et un décor minimaliste.

"C’est une forme de 'thérapie par l’art' pour les gens qui sont restés à Mykolaïv et ont besoin d’attention".