Guerre en Ukraine : en visite au Brésil, Sergueï Lavrov remercie Brasilia pour "ses efforts pour la paix"

La semaine dernière, lors d’une visite officielle en Chine, Luiz Inacio Lula da Silva avait déclaré que les États-Unis devaient cesser "d’encourager" ce conflit. Une source de la présidence a confirmé à l’AFP que la rencontre entre Lula et Sergueï Lavrov aurait lieu à 17h00 locales (21h00, heure belge), au Palais de l’Alvorada, résidence officielle du chef de l’État brésilien. Avant cette rencontre, le chef de la diplomatie russe, à qui les autorités brésiliennes ont déroulé le tapis rouge à l’aéroport de Brasilia, s’est entretenu à la mi-journée avec son homologue Mauro Vieira. "Nous remercions le Brésil pour sa contribution à (la recherche d') une solution à ce conflit", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. "Nous sommes intéressés à ce que ce conflit se termine au plus vite", a-t-il poursuivi, tout en préconisant toutefois une solution "durable et non immédiate".