Guerre en Ukraine : en visite à Kiev, le chancelier autrichien montre le soutien de son pays à l’Ukraine

Le chancelier autrichien Karl Nehammer est arrivé samedi à Kiev afin d’apporter un soutien "politique et humanitaire" au gouvernement ukrainien, alors que les troupes russes se sont redéployées dans l’est et le sud de l’Ukraine, dans une guerre commencée le 24 février. M. Nehammer a rencontré le président Volodymyr Zelensky et le maire de la capitale, Vitali Klitschko.