Guerre en Ukraine : en visant les infrastructures essentielles, la Russie se rend-elle coupable de crimes contre l’humanité ?

Paris et Berlin continueront à soutenir Kiev jusqu’au bout du conflit, a assuré la Première ministre française Elisabeth Borne à Berlin, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz. Londres a également démontré son soutien en envoyant le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, qui a annoncé de nouvelles aides aux Ukrainiens, en particulier l’envoi d’ambulances et un "soutien" aux "survivantes des violences sexuelles perpétrées par l’armée".

Et la Belgique n’est pas en reste, comme en témoigne la rencontre ce samedi entre le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib et le président Volodymyr Zelensky. Le Royaume vient même de dégager 10 millions d’euros pour le transport de céréales depuis les ports ukrainiens vers des pays du sud, devenant ainsi l’un des premiers contributeurs au programme "Grain from Ukraine".

Pour rappel, depuis le début de la guerre, le pays a libéré un total de 221,7 millions d’euros d’aide pour l’Ukraine.