Guerre en Ukraine : en Russie, "la contestation semble même avoir gagné les élites"

Existe-t-il une véritable fracture au sein de l’opinion russe ?

Louis Portal : "L’opinion n’est jamais un bloc uniforme mais ce qu’on peut dire c’est que dès le week-end dernier, des tribunes, des pétitions contre cette attaque ont été signées par des centaines d’artistes, de scientifiques, de journalistes et même des conseillers municipaux de villes connues comme Moscou et Saint-Pétersbourg mais aussi de villes comme Samara ou Veliki Novgorod. Et puis hier, la contestation semble même avoir gagné les élites. Des oligarques, comme Mikhaïl Friedman, cofondateur d’Alpha Bank, une grande banque russe, a parlé d’une tragédie, appelant à mettre fin au bain de sang. Oleg Deripaska, autre oligarque et magnat du métal, soulignait l’importance de la paix et appelait et appelant à la tenue de négociations le plus rapidement possible. On constate que la contestation s’accroît mais de là à ce qu’elle parvienne à constituer une force politique structurée, il y a un pas qu’on ne saurait franchir."