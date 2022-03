Guerre en Ukraine : en marge de la manifestation bruxelloise, une ONG appelle au soutien armé

"C’est très bien d’être pacifiste, mais en face Poutine est loin d’être une personne de bonne composition, estime un ressortissant ukrainien de Belgique. Il lance des bombes au phosphore et thermobariques sur la population et il faudrait laisser faire pour ne pas enclencher une escalade. Je comprends la peur de la bombe atomique, mais Poutine continuera son avancée expansionniste… On a des raisonnements rationnels dans les pays occidentaux et on s’imagine mettre en œuvre des négociations d’égal à égal, mais Poutine n’est pas dans une approche rationnelle. Pour les Russes, tous les moyens sont bons pour parvenir à leurs fins. Il y a des paroles en l’air, des mensonges éhontés…".