Guerre en Ukraine : en Biélorussie, des opposants à la guerre risquent la peine capitale

Les opposants biélorusses à l'invasion russe de l'Ukraine sont ciblés par le régime du président Loukachenko, selon un rapport de l'OSCE qui a recensé une trentaine de cas où les personnes encourent de lourdes sentences allant jusqu'à la peine capitale.



Depuis février 2022, la répression déjà massive est "particulièrement dirigée contre ceux qui expriment leur opposition à la guerre ou leur soutien au peuple ukrainien", écrit l'Organisation internationale pour la sécurité et la coopération en Europe.



Dans les jours suivant l'invasion, opérée partiellement depuis le territoire de la Biélorussie, environ 1.500 manifestants contre la guerre ont été interpellés et en mai 2022, le code pénal a été modifié.



Il prévoit des poursuites pour terrorisme pour ceux qui endommagent les voies ferrées pour ralentir les troupes russes ou leur équipement, ou sabotent des installations militaires russes. Ils encourent plusieurs années de prison et même la peine de mort, indique le rapport.