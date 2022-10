Guerre en Ukraine : en banlieue de Kiev, un centre de revalidation accueille les militaires gravement traumatisés

Les traumatismes des soldats ukrainiens partis au front sont grands. Certains sont victimes de chocs traumatiques, de torture, mais aussi très souvent de commotions cérébrales à cause des explosions. En banlieue de Kiev, un centre de santé mentale et de revalidation accueille 220 de ces militaires gravement traumatisés. Les soldats sont suivis par des psychiatres et des médecins, ils bénéficient aussi de thérapies alternatives, comme l’acupuncture.

"Quand on était à Severodonetsk, notre base militaire, on voyait beaucoup d’immeubles à plusieurs étages détruits et brûlés", se souvient un soldat souffrant de stress post-traumatique. "Ces images étaient horribles. Cela générait chez moi des sentiments de haine et des états de panique. Et puis beaucoup de frères d’arme ont été tués : nous étions dix dans l’unité, il en est resté quatre."