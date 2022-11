Dans une enquête non représentative menée par l’institut de recherche économique Ifo à Munich auprès d’un peu moins de 1500 Ukrainiens ayant fui leur pays en guerre, un cinquième d’entre eux ont déclaré avoir trouvé un emploi. Plus de la moitié ont déclaré être plus qualifiés que nécessaire pour leur emploi.

Selon l’Ifo, la majorité des personnes interrogées souhaitent rester en Allemagne pour les deux prochaines années. Un bon tiers souhaite retourner en Ukraine.