Guerre en Ukraine : elle risque de coûter un point de croissance mondiale en un an selon l’OCDE

La guerre en Ukraine risque de coûter un point à la croissance mondiale en un an si ses effets sur les marchés énergétiques et financiers s’avèrent durables, a averti jeudi l’OCDE dans un rapport, et pourrait pousser l’inflation d’environ 2,5 points supplémentaires.

"Le rôle de la Russie et de l’Ukraine dans l’économie mondiale est faible", affirme l’OCDE, chiffrant ce poids à 2% du PIB mondial, tout comme la part de ces deux États dans le commerce mondial.

Ces deux pays ont toutefois une influence "importante sur l’économie mondiale" au travers de leur poids dans de nombreuses matières premières : ils représentent 30% des exportations mondiales de blé, 20% pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz naturel, et 11% pour le pétrole, estime l’OCDE.