Guerre en Ukraine : "effets collatéraux" sur les entreprises belges et occidentales impliquées en Russie

Les tarifs du blé et du maïs ont également augmenté. La Russie et l’Ukraine sont deux des principaux producteurs mondiaux et l’impact de la guerre a provoqué une augmentation des prix de 5%.

Pas encore de récession en Europe

Face aux assauts russes, les autorités européennes et américaines ont décidé de sanctionner l’économie russe. Plusieurs mesures ont été prises, notamment l’exclusion de la Russie du réseau interbancaire Swift.

Mais ces sanctions auront pour conséquence de toucher indirectement les entreprises belges et occidentales actives en Russie : "Il y aura ponctuellement des effets collatéraux sur un certain nombre de sociétés impliquées en Russie, et notamment des sociétés financières", révèle Didier Bouvignies.

Pour l’expert, l’accumulation des sanctions aura un effet sur la croissance européenne. Néanmoins, l’économiste se veut rassurant : "Tout cela mis bout à bout, on enlève moins d’un point de croissance. C’est plutôt de l’ordre de 0,5-0,6 avec un prix de l’énergie 20% supérieur. Ce n’est pas de nature à casser une croissance qui reste robuste autour de 4% aujourd’hui".

La croissance économique de la zone euro devrait donc atteindre de 3,5% en 2022 au lieu de 4%. Une baisse qui n’est pas négligeable mais l’Europe est loin d’une éventuelle récession et ce, même si l’inflation est galopante dans certains pays européens.