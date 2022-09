Guerre en Ukraine : Ecolo demande d'accueillir les objecteurs de conscience russes

Le groupe Ecolo-Groen à la Chambre a demandé lundi que l'Europe et la Belgique accueillent les objecteurs de conscience qui fuient la mobilisation militaire en Russie.

Des groupes techniques européens ont planché lundi sur la question et poursuivront mardi leurs travaux. Les États membres de l'UE ont demandé à la Commission d'élaborer des propositions en vue de coordonner la réaction européenne face au nombre de Russes qui se pressent aux frontières. Plusieurs pays directement concernés ont pris des mesures restrictives à l'égard des ressortissants russes, notamment la Finlande, les Pays baltes et la Pologne. Ils redoutent notamment l'entrée d'agents russes infiltrés parmi les déserteurs. L'Allemagne s'est au contraire déclarée prête à accueillir ces hommes qui fuient la mobilisation militaire et le président du Conseil européen, Charles Michel, a abondé dans ce sens.

"L'objection de conscience est un droit humain. Il serait incompréhensible et incohérent que nous fermions la porte à ceux qui refusent de combattre les Ukrainiens alors que la Belgique prétend soutenir l'Ukraine face à l'agression russe", a souligné le député écologiste Guillaume Defossé.