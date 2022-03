Guerre en Ukraine : EA Sports exclut la Russie de ses jeux vidéos dont FIFA 22

La célèbre entreprise Electronic Arts (dont la branche sportive EA Sports est particulièrement connue), spécialisée en jeux vidéos, a décidé d’exclure la Russie de ses différents produits, dont le jeu de football FIFA 22. Sur Twitter, l’entreprise a publié un communiqué en ce sens ce mercredi.

"Ea Sports soutient le peuple ukrainien et comme beaucoup de voix dans le monde du sport, lance un appel à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine. En accord avec nos partenaires de l’UEFA et de la FIFA, EA Sports a décidé d’enlever l’équipe nationale russe et tous les clubs russes de tous ses jeux vidéos, notamment FIFA 22, FIFA Mobile, et FIFA en ligne. […] Nous tiendrons notre communauté au courant s’il y a également d’autres changements."

Un geste symbolique et fort pour les gameurs.