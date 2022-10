Guerre en Ukraine : drones, sabotage et techniques d’assaut, immersion avec le bataillon Sturm des forces spéciales de l’armée ukrainienne

L’endroit est tenu secret, situé quelque part en Ukraine du côté de la frontière biélorusse. Dans leur camp de base, les militaires du bataillon "Sturm" – "assaut", en russe et en ukrainien – effectuent une progression tactique. Si l’un d’eux entend du mouvement derrière lui sans qu’un soldat s’identifie, il doit se retourner et tirer. Au cours de l'entrainement, les militaires font aussi face à un tir russe factice près de leur position. Leur instructeur les débriefe. Il fait partie de la 36° brigade d’infanterie navale de Marioupol: "La remarque la plus importante, c’est que vous ne devez pas marcher comme dans la vie quotidienne car vous serez une cible. Vous devez marcher le plus bas possible." Ces conseils sont vitaux car ces hommes retourneront bientôt sur la ligne de front. Le bataillon Sturm est actif pour le moment dans l’Est de l’Ukraine, dans la région de Bakhmut.

C’est pour cela que je suis ici à la guerre, pour que mes enfants ne doivent pas faire la guerre avec les Russes.

Parmi ces hommes, un militaire dont le surnom de combattant est "Gold". Son épouse et son enfant sont partis à l’étranger, alors que lui reste en Ukraine pour se battre. "Je protège mon pays, nous sommes un peuple européen, nous voulons vivre chez nous. Mon pays me plaît. J’aime mes gens et tous mes proches. Et c’est pour cela que je suis ici à la guerre, pour que mes enfants ne doivent pas faire la guerre avec les Russes."