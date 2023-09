Guerre en Ukraine : douze militaires belges en Roumanie pour contribuer à un hôpital "rôle 1" français

Douze militaires belges sont affectés à cet hôpital: un médecin, un infirmier des ambulanciers et des chauffeurs, tout comme un kinésithérapeute et un officier planificateur. Ils proviennent des 14e et 23e bataillons médicaux ainsi que de l'Hôpital militaire Reine Astried (HMRA) de Neder-over-Heembeek, a précisé la Défense.

Médecins, infirmiers et kinésithérapeutes effectuent des rotations de deux mois, les autres de quatre mois. Ce déploiement est momentanément encore prévu jusqu'à mi-2025.

La Belgique a déployé fin juin/début juillet un détachement de quelque 300 militaires en Roumanie au sein du "groupement tactique" multinational dirigé par la France et stationné à Cincu. Cette mission devrait durer un an.