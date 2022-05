Guerre en Ukraine : documenter les crimes de guerre, une expérience “traumatique” mais nécessaire

42 enquêteurs et experts vont être envoyés en Ukraine pour enquêter sur les crimes commis pendant l’invasion russe. C’est la plus grosse équipe jamais envoyée par la Cour pénale internationale.

Mais sur le terrain le travail de collecte des preuves a déjà commencé. Le bureau de la procureure générale d’Ukraine a déjà recensé près de 12.000 crimes de guerre présumés. Le premier procès d’un soldat russe pour crime de guerre, depuis le début de l’invasion russe, s’est d’ailleurs ouvert ce mercredi. Human Rights Watch et Amnesty International sont aussi présents sur le terrain. Et des ONG locales s’activent aussi.

Parmi elles, le Center for Civil Liberties, dirigé par l’avocate Oleksandra Matviichuk. Elle est restée à Kiev, elle nous explique comment son association participe à cet immense travail.

En quoi la guerre a-t-elle changé le travail mené par votre organisation ?

"D’abord, une partie de l’équipe est restée à Kiev et une autre a quitté la capitale pour aller dans une zone plus sûre, pour être en mesure de continuer le travail s’il nous arrivait quelque chose ici. Les troupes russes ont essayé d’encercler Kiev, à ce moment-là, le futur était très incertain."

"Ensuite, on ne fait plus seulement du travail 'classique' autour des droits humains que l’on faisait avant. En temps de guerre, la première chose dont les gens ont besoin, c’est de survivre. On a commencé par ouvrir un call center, et on a mis au point une carte avec des centaines d’initiatives locales dans le domaine médical, pour le logement, les évacuations, la logistique, le ravitaillement etc. Donc la priorité c’est d’abord de survivre, puis de protéger les droits humains."

Vous avez ensuite commencé à documenter les crimes de guerre présumés ? Vous l’aviez d’ailleurs déjà fait depuis l’invasion du Donbass en 2014.

"Oui. On travaille à la fois avec des avocats professionnels et avec des personnes “ordinaires” volontaires puisque l’on a réactivé l’initiative Euromaidan SOS, un réseau de volontaires qui documentaient, en 2014, la répression des manifestations lors de la révolution de Maïdan."

"C’est pourquoi on a vraiment simplifié la méthodologie. On se focalise sur des témoignages directs de victimes et de témoins que les volontaires enregistrent sous format vidéo avant de nous les envoyer. Ensuite, nous pouvons les analyser, voir ce qui pourrait être valable légalement ou pas, et ce qui doit encore être complété pour répondre aux standards internationaux."

"Nous récoltons aussi des informations via l’Open source, on collabore avec d’autres associations, et on est désormais capable d’envoyer des groupes mobiles dans différentes régions pour vérifier les informations sur le terrain, mais ça, c’est une approche qui demande plus de temps."

Quels types de crimes investiguez – vous ?

"On a enregistré beaucoup de cas de bombardements délibérés sur des bâtiments résidentiels, des écoles, des crèches, des églises. On a aussi des attaques contre des hôpitaux, des attaques délibérées contre des civils pendant des évacuations, des cas de kidnappings, de détentions illégales, de tortures, des civils tués et aussi des violences sexuelles."

Combien de cas avez-vous déjà répertoriés ?

"On n’a pas de nombre précis de témoignages parce que c’est un processus dynamique. Cela prend du temps d’introduire tous les vidéos et photos dans notre base de données et de les catégoriser. Malheureusement, je pense que l’on aura beaucoup de preuves, parce que la Russie utilise les crimes de guerre comme une technique de guerre. C’est un mode de comportement, ce n’est pas accidentel."