Guerre en Ukraine (DIRECT) : Zelensky devant le Congrès américain tandis que les tirs russes contre plusieurs villes se sont intensifiés

Pearl Harbor, 11 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé mercredi, devant le Congrès américain, un parallèle entre la guerre menée par Moscou en Ukraine et les attentats de 2001 aux Etats-Unis. Depuis son refuge à Kiev, il a également évoqué l'attaque de Pearl Harbor lors de la Seconde guerre Mondiale.

Kiev, que les forces russes tentent toujours d’encercler et qui est sous couvre-feu depuis mardi soir et jusqu'à jeudi au moins. Secouée à l’aube par plusieurs fortes explosions, la capitale appréhende les heures à venir. AIlleurs dans le pays, les tirs russes contre plusieurs villes se sont intensifiés, et les villes de Kharkiv (nord-est) et Marioupol (sud-est) sont bombardées sans répit.

Parallèlement, c'est ce mercredi que la Russie doit honorer un premier remboursement de 117 millions de dollars sur deux euro-obligations. En cas de non-paiement, elle risque de se retrouver en défaut. Une première depuis 1918.

Quant à l’alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl, elle aurait été complètement rétablie et serait assurée par la Biélorussie voisine.