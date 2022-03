Guerre en Ukraine (DIRECT) : Poutine ordonne de faciliter l'envoi de combattants "volontaires", la Wallonie pourrait être amenée à accueillir 70.000 réfugiés ukrainiens

La Wallonie pourrait être amenée, selon les projections, à accueillir 70.000 réfugiés ukrainiens. Pour faire face à cet afflux et coordonner les initiatives, une task force composée des représentants des ministres régionaux et des administrations wallonnes concernées sera constituée, a indiqué ce vendredi 11 mars le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo.

Le gouvernement wallon, qui a déjà annoncé avoir accordé une aide humanitaire de 150.000 euros à l'ONG Médecins du Monde et avoir suspendu l'octroi des licences d'exportation de biens à double usage à destination de la Russie, assumera sa part quant à l'accueil des réfugiés sur son territoire, a-t-il assuré. Une première réunion a eu lieu hier/jeudi avec les gouverneurs des provinces wallonnes afin de discuter des modalités pratiques de cet accueil.

De son côté, Vladimir Poutine a ordonné à son armée de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine en réponse à l'acheminement, selon lui, de "mercenaires" par l'Occident.

"Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l'Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a déclaré Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

