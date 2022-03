Guerre en Ukraine (direct) : plus de trois millions de réfugiés ont fui le pays, dont plus de 100.000 en 24 heures

Trois semaines après le début de l’invasion russe, les combats se poursuivent en Ukraine.

Cette nuit, le théâtre dramatique de Marioupol aurait été la cible de bombardements russes, selon les autorités ukrainiennes. Plus d’un millier de personnes y étaient réfugiées et d’après la photo consultée par l’AFP, le mot "enfants" était écrit sur le sol, en immenses lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment.

Depuis le début de l’offensive russe, plus de 2000 personnes auraient déjà été tuées à Marioupol selon les autorités.

Mais Marioupol n’est pas la seule ville touchée par les tires russes. Les affrontements continuent dans d’autres parties du pays : Kiev, Tcherniguiv ou encore Kharkiv ne sont pas épargnées.