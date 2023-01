Guerre en Ukraine – Direct : Moscou reconnaît avoir été durement touché à Makiïvka mais minimise les pertes

La frappe ukrainienne sur Makiïvka la nuit du Nouvel An continue de faire parler d'elle. Selon le ministère de la Défense russe celle-ci aurait finalement fait 89 morts et non 63 comme initialement reconnus. Difficile en effet pour les autorités de Moscou de continuer la politique de l'autruche, notamment à cause des rassemblements à la mémoire des soldats tués où se mêlaient colère et tristesse. Il s’agit du plus lourd bilan en une seule attaque admis par la Russie depuis le début de l’offensive en février. Initialement, Moscou Au moment de la frappe, les forces ukrainiennes parlaient, elles, de plus de 400 victimes. L’Université technique qui servait de caserne à l’armée de Poutine comptait en effet régulièrement près de 600 militaires d’après plusieurs sources indépendantes.

Fait inhabituel en Russie, où les pouvoirs publics restent discrets sur les pertes militaires en Ukraine, environ 200 personnes se sont réunies avec l’aval des autorités à Samara (centre), d’où étaient originaires certains des soldats tués, pour pleurer les morts lors d’une cérémonie orthodoxe.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas encore réagi publiquement à la frappe.

