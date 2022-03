Guerre en Ukraine (direct) : Moscou annonce des cessez-le-feu mardi matin dans le cadre des couloirs humanitaires

Douze jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, l’armée russe resserre son étau sur la capitale Kiev et bombarde la deuxième ville du pays, Kharkiv. Moscou a par ailleurs annoncé l’instauration d’un cessez-le-feu ce lundi matin et l’ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l’évacuation de civils de plusieurs villes d’Ukraine, notamment à Kiev. L’annonce de la Russie intervient après une nouvelle nuit de violents bombardements. La guerre a poussé un million et demi de personnes vers les pays limitrophes, selon l’ONU.

Nous vous proposons ce direct où nous suivrons l’actualité en Ukraine tout au long de la journée.