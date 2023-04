Guerre en Ukraine – Direct – Lula suggère que l’Ukraine renonce à la Crimée pour mettre fin à la guerre

Ce jeudi, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen étaient à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. L'UE dit compter sur la Chine pour promouvoir "une paix juste qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, piliers de la Charte des Nations unies". Les industriels français faisaient partie de la délégation, permettant à plusieurs d'entre eux (photo) de signer des contrats avec la Chine.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a suggéré jeudi à l’Ukraine de céder la péninsule de Crimée à la Russie pour mettre fin à la guerre, estimant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky "ne peut pas tout vouloir".

Le président russe Vladimir Poutine "ne peut pas s’emparer du territoire de l’Ukraine. Peut-être discutera-t-on de la Crimée. Mais ce qu’il a envahi en plus, il doit y repenser", a déclaré Lula pendant une rencontre avec des journalistes à Brasilia.

"Zelensky ne peut pas tout vouloir non plus", a poursuivi le président brésilien. "Le monde a besoin de tranquillité […] Nous devons trouver une solution", a-t-il ajouté. L’Ukraine refuse de négocier avec Moscou sans retrait préalable des troupes russes de tout son territoire, y compris de la Crimée annexée par la Russie en 2014. Lula a formulé fin janvier une proposition, aux contours encore flous, de médiation dans le conflit en Ukraine par un groupe de pays. Le président brésilien doit présenter ce projet à son homologue chinois Xi Jinping à Pékin la semaine prochaine. Le chef d’Etat brésilien s’est dit "confiant" quant aux chances de succès de ce projet, espérant que le groupe de pays "sera créé" à son retour de Chine. Le principal conseiller de Lula pour les affaires internationales, Celso Amorim, a rencontré fin mars à Moscou Vladimir Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui est par ailleurs attendu au Brésil le 17 avril