Guerre en Ukraine (direct) : les forces ukrainiennes ont repoussé les Russes à Kharkiv et contrôlent la ville

Les Ukrainiens se réveillent au quatrième jour de l’invasion de leur pays par la Russie, alors que la bataille entre les forces armées ukrainiennes et l’armée russe pour le contrôle de la capitale Kiev se poursuit. Les Occidentaux accentuent encore la pression sur Moscou. Ils vont exclure certaines banques russes du réseau de messagerie interbancaire Swift et livrer davantage d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine. Nous vous proposons de suivre l’actualité liée à la guerre en Ukraine dans ce direct, tout au long de la journée et de ses événements.