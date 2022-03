Un référendum en cas de compromis, Euronews bloqué en Russie: le point ce 21 mars sur la guerre en Ukraine

La guerre continue de faire rage en Ukraine presqu'un mois après le lancement de l'invasion russe, le 24 février dernier. Au moins huit personnes sont mortes dans le bombardement de plusieurs immeubles résidentiels et d'un centre commercial à Kiev, la capitale ukrainienne.

Le siège de Marioupol par l'armée russe se poursuit. Le Haut-Représentant pour la politique extérieure de l'UE, Josep Borell, estime que le destructions et le siège de la ville portuaire constituent "un crime de guerre majeur". "Les bombardements indiscriminés dévastent la ville et tuent tout le monde" a-t-il accusé, avant une réunion avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne.

Revivez les événements majeurs de la guerre en Ukraine de ce 21 mars 2022