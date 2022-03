Guerre en Ukraine (DIRECT) : le point sur les derniers événements ce vendredi soir

L'armée russe étend son offensive en Ukraine: elle a visé deux aéroports militaires dans l'ouest du pays et frappé, pour la première fois, la ville de Dnipro, un centre industriel situé sur le Dniepr, fleuve qui marque la séparation entre l'Est en partie prorusse et le reste du pays.

Après avoir atteint les faubourgs de Kiev, l'armée russe tente aussi d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la capitale pour la "bloquer", a expliqué l'état-major ukrainien.

Le Kremlin autorise des ressortissants syriens à se porter volontaires pour combattre en Ukraine. Les volontaires sont "avant tout des ressortissants du Proche-Orient, des Syriens", a précisé le Kremlin. "Il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a dit Vladimir Poutine.

Plus de 2,5 millions de personnes ont déjà fui la guerre et deux millions d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février, a annoncé l'ONU vendredi.

