Guerre en Ukraine (DIRECT) : la Russie aurait demandé à la Chine un appui militaire et économique, la Crimée et le Donbass seraient reliés par un corridor terrestre

Les autorités américaines avancent que la Russie a demandé un appui militaire à la Chine dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine pays voisin de la fédération, rapportent les médias anglo-saxons dimanche.

Selon le New York Times, la Russie a aussi demandé une aide économique pour l’aider à surmonter les sanctions internationales. Il n’était pas encore clair non plus qu’elle a été la réponse de la Chine à cet égard, selon ces publications. "Je n’ai jamais entendu parler de ça", a réagi un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington à plusieurs médias.

En Belgique, les Ukrainiens venus trouver refuge pour fuir la guerre ne devront plus faire la queue pendant de longues heures à l’extérieur, devant l’Institut Jules Bordet à Bruxelles. Dès ce lundi matin, les portes du Palais 8 de Brussels Expo au Heysel seront ouvertes pour leur enregistrement en Belgique.

Le site temporaire ouvert à Bordet par l’Office des étrangers ne convenait pas face au nombre important d’exilés. Depuis l’ouverture du centre d’accueil, 6048 Ukrainiens se sont enregistrés, dont 2059 ont indiqué avoir besoin d’un logement. Ce centre a fermé ses portes dimanche soir, à la veille de l’ouverture de celui du Heysel. Les exilés ukrainiens, en s’enregistrant, recevront une attestation de protection temporaire.

