Guerre en Ukraine (DIRECT) : la Russie aurait demandé à la Chine un appui militaire et économique, Kiev va à nouveau réclamer un cessez-le-feu et le retrait russe

Les autorités américaines avancent que la Russie a demandé un appui militaire à la Chine dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine pays voisin de la fédération, rapportent les médias anglo-saxons dimanche.

Selon le New York Times, la Russie a aussi demandé une aide économique pour l’aider à surmonter les sanctions internationales. Il n’était pas encore clair non plus qu’elle a été la réponse de la Chine à cet égard, selon ces publications. "Je n’ai jamais entendu parler de ça", a réagi un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington à plusieurs médias.

L'Ukraine a par ailleurs indiqué qu'elle exigerait une trêve immédiate et le retrait des forces russes lors d'une nouvelles session de négociations avec Moscou prévue par visioconférence dans la journée, près de trois semaines après le début de l'invasion.

"Nos positions n'ont pas changé : la paix, un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes, et seulement après cela nous pourrons parler de nos relations de voisinage et de nos différends politiques", a déclaré Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une vidéo sur Twitter.