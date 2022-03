Guerre en Ukraine (direct) : Joe Biden et une trentaine de dirigeants à Bruxelles pour trois sommets

Trois réunions avec un seul objectif : consolider l'unité des occidentaux face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'un point de vue militaire il s'agira aussi de renforcer la présence de l'OTAN à l'Est de l'Europe, mais sans se laisser entrainer dans une confrontation directe avec Moscou.

En Ukraine, hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les citoyens du monde entier à descendre dans les rues pour protester contre l'invasion de son pays par la Russie.

On apprend ce matin qu'au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï. Selon ce dernier, le bilan risquait de "s'avérer bien supérieur".