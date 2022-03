Guerre en Ukraine (DIRECT) : Zelensky accuse Moscou d’une "attaque" sur un couloir humanitaire vers Marioupol, Poutine ordonne de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l’armée russe d’empêcher l’évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d’avoir mené une attaque sur le trajet prévu d’un couloir humanitaire.

"Les troupes russes n’ont pas cessé le feu. Malgré tout, j’ai décidé d’envoyer un convoi de véhicules vers Marioupol, avec de la nourriture, de l’eau, des médicaments […] Mais les occupants ont lancé une attaque de char exactement là où devait passer ce couloir", a-t-il affirmé, dans une adresse vidéo publiée par la présidence. "

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine en réponse à l'acheminement, selon lui, de "mercenaires" par l'Occident.

"Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l'Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a déclaré Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

