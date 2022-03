Guerre en Ukraine (direct) : 516 civils sont morts depuis le début de l'invasion russe, confirme l'ONU

Presque deux semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine, les combats se poursuivent de part et d’autre du pays. Ce matin, au moins 10 personnes sont mortes mardi dans des tirs russes sur la ville de Severodonetsk, dans l’est de l’Ukraine.

L’armée russe a toutefois promis l’entrée en vigueur d’une nouvelle trêve ce mercredi matin, pour permettre l’évacuation d’autres civils. Les cessez-le-feu se tiendront de 09h00 à 21h00 locales (07h00 à 19h00 GMT) autour de six zones frappées par les combats : des couloirs ont notamment été définis pour évacuer les civils depuis Energodar vers Zaporojie (sud), de Izioum à Lozova (est) et de Soumy à Poltava (nord-est), où un corridor avait déjà permis l'évacuation de milliers de civils mardi.

Nouvelles sanctions européennes

Les représentants des États membres de l'UE ont également approuvé ce mercredi de nouvelles sanctions à l'encontre de dirigeants et oligarques russes et de membres de leurs familles impliqués dans l'agression russe contre l'Ukraine. Ces sanctions consistent traditionnellement en un gel des avoirs et une interdiction d'entrée dans l'UE.