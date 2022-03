Guerre en Ukraine : deuxième tentative pour évacuer des civils de Marioupol "interrompue", selon le CICR

"De violents combats"

Les forces armées ukrainiennes "mènent de violents combats" contre les forces russes pour le contrôle des villes de Mykolaïev, dans le sud, et de Tcherniguiv, dans le nord, a indiqué l’état-major ukrainien dans un communiqué sur Facebook. Une opération militaire ukrainienne était également en cours dans la région de Donetsk (est).

Les soldats russes se rapprochent également de Kiev, rencontrant une tenace résistance.

Si la capitale a été épargnée dans la nuit de samedi à dimanche par les bombardements, d'intenses combats ont lieu dans sa périphérie, selon l'administration régionale ukrainienne, notamment autour de la route menant vers Jytomyr (150 km à l'ouest de Kiev), "le point le plus chaud".

Les combats continuent aussi à Tcherniguiv (à 150 km au nord de la capitale), selon la même source. Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours dans cette ville de 300.000 habitants, où une équipe de l'AFP a constaté samedi des scènes de dévastation.

"Il y avait des corps partout sur le sol. Ils faisaient la queue pour la pharmacie là, ici, et ils sont tous morts", a témoigné Sergueï, un survivant.

L'armée russe a dit avoir "éliminé" près d'une centaine d'avions, 778 chars et véhicules blindés ukrainiens, selon un communiqué dimanche du ministère russe de la Défense, ajoutant avoir détruit l'aéroport de Starokonstantinov, à mi-chemin entre Kiev et Lviv (ouest).

Moscou avait évoqué mercredi la mort de 498 soldats russes et 2.870 morts côté ukrainien. Kiev fait état dimanche plus de 11.000 soldats russes tués, sans mentionner ses propres pertes militaires. Des chiffres impossibles à vérifier de manière indépendante.

Pour sa part, l'ONU a confirmé la mort de 351 civils et plus de 700 blessés, un "bilan sans doute bien plus élevé car les vérifications sont en cours".

L'armée ukrainienne a annoncé une "contre-offensive" de ses troupes dans la région de Kharkiv (est), dans le collimateur depuis plusieurs jours de l'armée russe.

"L'ennemi a été stoppé à Kiev et Kharkiv (...) la situation (dans le pays) est sous contrôle", a assuré dimanche sur Facebook le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov. Qualifiant les soldats russes de "terroristes", il a assuré leur infliger "d'importantes pertes".

Cohue dans les gares

La cohue s'est emparée des gares dans les villes menacées par la progression des forces russes, femmes et enfants cherchant à partir à l'abri après des adieux déchirants avec leurs maris et pères restés sur place pour se battre.

"Nous envoyons nos femmes et nos enfants à Lviv, peut-être plus loin, et nous restons ici (...) c'est une situation horrible", confie à Dnipro (centre) Andrey Kyrytchenko, un maçon de 40 ans.

Selon l'ONU, plus de 1,5 million de personnes se sont déjà réfugiées à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine et on compte plus d'un million de déplacés à l'intérieur du pays. "Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a indiqué dimanche le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

Cet exode suscite une forte mobilisation, notamment dans les Etats voisins comme la Moldavie, où le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se trouvait dimanche, après s'être rendu samedi en Pologne. Washington compte mobiliser 2,75 milliards de dollars (2,51 milliards d'euros) pour cette crise humanitaire, a-t-il déclaré.

Entretien entre Zelensky et Biden

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche sur Twitter s’être entretenu une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden pour discuter de "questions de sécurité", du "soutien financier pour l’Ukraine" et de "la poursuite des sanctions contre la Russie".