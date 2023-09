Guerre en Ukraine : deuxième rentrée scolaire dans un pays en guerre, le système éducatif ukrainien fait de la résilience

Si les combats se déroulent dans l’est et le sud du pays, les grandes villes éloignées de la ligne de front subissent néanmoins régulièrement des frappes russes de missiles ou des drones explosifs. Dans certaines grandes villes, des abris sous-terrains ont été aménagés afin de permettre aux enseignants de poursuivre leurs cours en cas d’alertes aériennes avertissant de possibles bombardements. "Les écoliers et les enseignants sont obligés de s’adapter à ces réalités", a déclaré le commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny "Mais l’essentiel est que nos enfants étudient […] Parce que la connaissance et la culture sont ce qui nous distingue de l’ennemi. Ce sont les piliers sur lesquels repose le front d’aujourd’hui et sur lequel se construira l’avenir de notre pays", a-t-il assuré.