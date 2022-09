Guerre en Ukraine : deuxième jour des référendums d'annexion dans les régions contrôlées par Moscou

En dépit des vives critiques émises par la communauté internationale, une deuxième journée de vote est en cours dans quatre territoires ukrainiens occupés par la Russie dans le cadre des référendums d'annexion organisés par Moscou à la hâte.

Les médias d'État russes ont publié des images montrant davantage de citoyens dans les bureaux de vote samedi.

Les scrutins, qui n'ont aucune légitimité d'un point de vue international et se déroulent sans la permission des autorités ukrainiennes, se tiennent dans les régions séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk (est), et dans des zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijjia (sud).