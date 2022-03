Guerre en Ukraine : deuxième fournisseur de l'UE en gaz, la Norvège ne peut augmenter ses livraisons

La Norvège, deuxième fournisseur de gaz à l'Union européenne derrière la Russie, produit déjà à plein régime et ne peut augmenter ses livraisons, a répété son Premier ministre Jonas Gahr Støre mardi.

Grâce à ses immenses gisements en mer, le royaume scandinave couvre environ 20% des besoins européens en gaz naturel contre 45% pour la Russie, pays à l'égard duquel l'UE veut aujourd'hui réduire sa dépendance à la lumière de l'offensive militaire en Ukraine.

"La Norvège livre au maximum de ses capacités. Le gouvernement est en contact avec les entreprises chargées de la production et des exportations via les gazoducs, et elles livrent du gaz au maximum de leurs capacités aujourd'hui", a dit Jonas Gahr Støre.